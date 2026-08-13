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24 Канал Новости мира В Башкортостане прогремели взрывы: под атакой "Газпром нефтехим Салават" – мощные кадры
13 августа, 08:04
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Обновлено - 08:15, 13 августа

В Башкортостане прогремели взрывы: под атакой "Газпром нефтехим Салават" – мощные кадры

Владислав Кравцов

В Башкортостане, что в России, утром 13 августа прогремели взрывы. Сообщалось о пожаре в районе НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, а также телеграм-канал Exilenova+ и оппозиционное СМИ ASTRA.

Что известно о взрывах в районе "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане?

После 07:00 по киевскому времени стало известно о взрывах в городе Салават, что в Башкортостане. В сети распространялись кадры взрывов, которые видели в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават".


Взрывы в районе "Газпром нефтехим Салават" 13 августа / Фото Exilenova+

Временный исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил факт атаки. При этом он утверждает, что в промышленной зоне Салавата "упали обломки одного из беспилотников", в результате чего и возник пожар.


В Салавате на НПЗ видели дым / Фото с телеграм-канала Exilenova+

 

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