В Башкортостане прогремели взрывы: под атакой "Газпром нефтехим Салават" – мощные кадры
В Башкортостане, что в России, утром 13 августа прогремели взрывы. Сообщалось о пожаре в районе НПЗ "Газпром нефтехим Салават".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, а также телеграм-канал Exilenova+ и оппозиционное СМИ ASTRA.
Что известно о взрывах в районе "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане?
После 07:00 по киевскому времени стало известно о взрывах в городе Салават, что в Башкортостане. В сети распространялись кадры взрывов, которые видели в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават".
Взрывы в районе "Газпром нефтехим Салават" 13 августа / Фото Exilenova+
Временный исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил факт атаки. При этом он утверждает, что в промышленной зоне Салавата "упали обломки одного из беспилотников", в результате чего и возник пожар.
В Салавате на НПЗ видели дым / Фото с телеграм-канала Exilenova+