Израиль одобрил наземный этап операции против Ливана: по Бейруту наносят удары

Кабинет министров безопасности Израиля одобрил следующий этап операции против Ливана. Сейчас авиация ЦАХАЛ наносит авиаудары по Бейруту.

Об этом сообщает CNN. В сети также публикуют кадры с мощными взрывами в столице Ливана.

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Израиль мог нанести удары по Бейруту

Кабинет министров безопасности Израиля одобрил "следующую фазу" операции против "Хезболлы". Это произошло накануне ожидаемого наземного вторжения на территорию Ливана.

Израиль также проинформировал США о "ряде операций" на территории Ливана. Сейчас в сети сообщают, что военно-воздушные силы ЦАХАЛ бомбардируют южные пригороды Бейрута.

"Согласно решению политического эшелона, несколько часов назад Армия обороны Израиля приступила к ограниченным, локализованным и целенаправленным наземным рейдам на основе точных разведывательных данных против объектов и инфраструктуры террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Эти цели расположены в селах вблизи границы и представляют собой угрозу безопасности". израильских общин на севере Израиля", – официально отметили в ЦАХАЛ.

В сети публикуют кадры с мощными взрывами. Однако пока официальных комментариев нет.

Взрыв в Бейруте: смотрите видео

В сети также пишут, что вспыхнули пожары. На одном из опубликованных видео видно, что густой столб дыма уже растянулся на десятки метров.

Столб дыма в столице Ливана: смотрите видео

Взрывы и дым в Бейруте: смотрите видео

Ранее Израиль создал закрытую военную зону у границы с Ливаном. Речь идет о северных пограничных общинах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади.