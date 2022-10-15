В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
Источник:Миноброны Беларуси
В Беларусь в ночь на 15 октября прибыли первые эшелоны с русскими военными. Их встретили "с хлебом и солью".
В Минобороны страны заявили, что это военные, входящие в состав "региональной группировки войск".
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Кроме того, Минобороны Белоруссии опубликовало фото "приветливой встречи" российских военных. На кадрах виден даже оркестр.
Военнослужащих приветливо встретили с хлебом и солью,
– говорится в сообщении Минобороны.
Российские военные прибыли в Беларусь / Фото Минобороны Беларуси
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Отмечают, что региональная группировка войск "является исключительно оборонительным проектом". Его создали "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных с нами районах".
Еще 10 октября Лукашенко сообщил о развертывании совместной группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной. Диктатор объяснял это "обострением на западных границах Союзного государства".
Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.
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Достойно внимания – новые абсурдные решения Лукашенко в Беларуси: смотрите видеоОбратите внимание! Официальной информации о введении в Беларуси режима контртеррористической операции нет. Однако российские СМИ уже активно распространяют новость о том, что КТО в Беларуси уже началась.
Украина готова дать отпор в случае повторного вторжения
- В контексте бессмысленных выдумок Лукашенко, украинские военные укрепляют государственную границу на севере и пройдут пути, чтобы "встретить" соседей в случае их вторжения.
- Накануне в Минске снова придумали "планирование удара" по Беларуси. Потом даже вызвали нашего посла и вручили ему ноту.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что эти заявления не соответствуют действительности. Также предположили, что такие сообщения от белорусских властей могут быть частью плана России относительно провокаций и последующего обвинения нашего государства.