Самопровозглашенный президент Беларуси все больше закручивает гайки для собственного народа. Так, 5 января он внес поправки в закон о гражданстве, согласно которым теперь белорусского гражданства могут лишить по факту за несогласие с диктаторской политикой Лукашенка.

Более того, лишить гражданства Беларуси могут, даже если человек приобрел его по рождению. Об этом сообщили в пресс-службе самопровозглашенного президента, сообщает 24 Канал.

Интересно Лукашенко провозгласил "год мира": Данилов объяснил, какой сигнал посылает приспешник Путина

Какие изменения внесли в закон

Новые поправки предполагают ряд изменений. Речь, в частности, о:

уточнении круга лиц, получивших гражданство Беларуси по рождению,

лишении гражданства,

обязанности приносить присягу лицами, приобретающими гражданство Беларуси,

обязанности гражданина Беларуси уведомить о наличии у него документов других государств.

В частности, белорусы должны уведомлять компетентные органы о наличии у них иностранного гражданства, вида на жительство в другом государстве и другого документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в иностранном государстве.

Подписанный президентом закон направлен на усовершенствование законодательства о гражданстве с целью обеспечения национальной безопасности,

– говорится в пресс-службе Лукашенко.

За что могут лишить гражданства

Белорусский диктатор решил лишать собственных людей гражданства, даже приобретенного по рождению, если они фактически посмеют пойти против его власти и решений. Оформили же это в обертку "экстремистской деятельности".

Чтобы лишить гражданства, сначала суд Беларуси, который, конечно, беспристрастный и справедливый, должен подтвердить преступления гражданина. Таких есть два:

участие человека в экстремистской деятельности,

причинение тяжкого вреда интересам Беларуси, если такой человек находится вне страны.

Справедливый суд Беларуси: последние новости