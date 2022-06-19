В Беларуси дали задание составить списки освободившихся из политмотивов офицеров – Бульба

Многие белорусские офицеры, которые не согласны с политическим диктаторским режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, массово увольняются.

Сейчас в стране нехватка среднего офицерского звена – капитанов и майоров. Об этом 24 канала рассказал Сергей Бульба, белорусский оппозиционер.

Будет последним приказом Лукашенко, – Латушко ответил, пойдет ли Беларусь в наступление

По его словам, люди сами пишут рапорты, ссылаясь на выслугу лет, даже не дождавшись официальной пенсии.

Уже даже по министерству (обороны Беларуси – 24 канал) дали приказ составить список всех офицеров, уволившихся по политическим мотивам,

– отметил Бульба.

Никто не знает, для чего это делается.

Кроме того, участились случаи, когда к курсантам приходят люди из белорусских военкоматов и предлагают от имени россиян подписать контракт и отправиться на войну против Украины со стороны России. Это особенно касается тех белорусов, которые проходили русские военные учения.

Белорусы массово покидают страну

Многие люди сейчас выезжают из страны и открывают гуманитарную визу. Это целая эпопея, многие хотят ее получить, поэтому люди стоят в больших очередях, добавил Бульба.

Сколько белорусов Лукашенко готов отправить на войну: смотрите видео

Может произойти наступление из Беларуси

У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.

Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.

Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.

Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Однако если Беларусь решит напасть на Украину, для самопровозглашенного президента это закончится плохо. Об этом 24 каналу сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, эксминистр культуры Беларуси.

Вместе с тем, Марк Фейгин считает, что если Лукашенко уберут, то приказ о вторжении отдаст кто-то другой.

Внимание – Лукашенко вообще могут убрать и приказ отдаст другой: смотрите видео с Фейгиным о шансах наступления Беларуси