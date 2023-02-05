Беларусь отвела российские военные вертолеты от границы с Украиной

В Беларуси, у границы с Украиной, постоянно происходит перемещение сил и техники оккупантов. Такие действия враждебное руководство называет "военными учениями", которые, к слову, продолжаются еще с 29 апреля прошлого года.

Интересно, что по окончанию очередных учений в Беларуси авиагруппировки врага до сих пор оставались на границе. Однако теперь известно, что от пограничья с Украиной отвели 12 вертолетов России.

К теме По окончанию учений в Беларуси авиагруппировки врага до сих пор остаются на границе, – Генштаб

Какие вертолеты отвели от границы

По информации мониторинговой группы, 5 февраля в период с 9:00 до 10:30 с аэродрома "Лунинец" перебазировались 12 вертолетов России, среди которых были Ми-8 и Ми-24. Утверждают, что их переместили на аэродром "Мачулищи".

От границы с Украиной отвели 12 вертолетов России / Фото "Беларускі Гаюн"

Стоит отметить, что 19 января из "Мачулищ" в "Лунинец" перебросили 11 вертолетов, а теперь они все вернулись назад.

Войска России и Беларуси на границе: что известно