Планировали провокации на границе с ЕС: Лукашенко пытался передать оружие мигрантам

Глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс 10 июня рассказал, что власти Беларуси предлагали оружие нелегальным мигрантам. Этих людей планировали отправлять на пересечение белорусско-латвийской границы.

Кроме того, режим Лукашенко пытался научить мигрантов, как бороться с латвийскими пограничниками. Это должно было помочь им, если латвийцы помешают пересечь границу.

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Приспешники Лукашенко предлагали оружие мигрантам

Глава Госпогранслужбы Латвии отметил, что в конце 2022 года латвийские пограничники фиксировали случаи, когда военные Лукашенко пытались снарядить огнестрельным оружием мигрантов, прибывших в то время в Беларусь. Несмотря на это, мигранты отказались использовать оружие, и пока никаких инцидентов с его применением не было.

Конечно, такие инциденты увеличивают риски, риски безопасности и могут перерасти в перестрелки,

– сказал Пуятс.

К тому же он упомянул о случаях, когда белорусские офицеры были вооружены пулеметами и снайперскими винтовками, что не является типичным повседневным снаряжением для пограничников.

Ранее на границе с Польшей и Беларусью произошла провокация

В начале апреля на польско-белорусской границе возле населенного пункта Наревцы 20 агрессивно настроенных мигрантов устроили инцидент. Эти люди забрасывали камнями польских пограничников.

Причиной такого инцидента стало то, что поляки не позволили им пересечь границу. Тогда никто из польских офицеров не пострадал.

Стоит отметить, что вдоль 186-километровой польско-белорусской границы построили стальное ограждение высотой 5,5 метра. Оно дополнено электронным ограждением – системой камер и датчиков, которая будет работать на чуть более 200 километрах границы.

Строительство постоянного ограждения на польско-белорусской границе было начато в конце января 2022 года. Как и планировалось, забор построили за шесть месяцев, то есть до июня 2022 года. Сейм Польши выделил на строительство более 400 миллионов долларов США.

По данным официальной статистики, в 2023 году почти 3,8 тысячи человек не позволили пересечь территорию Латвии из Беларуси. В 2022 году эта цифра составила почти 5,3 тысячи человек.