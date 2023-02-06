В Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности

В Белоруссии 6 февраля внезапно объявили проверку боевой готовности в военной академии.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.

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Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учебном заведении "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности,

– говорится в сообщении.

При этом другие детали в ведомстве пока не сообщаются.

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По данным Генштаба, по окончании учений в Беларуси авиагруппировка врага до сих пор остаются на границе. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Вчера, 5 февраля, в Беларуси анонсировали продолжение боевого согласования с Россией после учений.

Как известно, 31 января белорусская и российская армии начали штабные тренировки, где они отрабатывали вопрос "общего планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

Накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые уже прошедшие учения военные вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.