В Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности
6 февраля 2023, 13:23Читати новину українською
В Белоруссии 6 февраля внезапно объявили проверку боевой готовности в военной академии.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.
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Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учебном заведении "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности,
– говорится в сообщении.
При этом другие детали в ведомстве пока не сообщаются.Обратите внимание! В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.
Актуально о ситуации на границе с Беларусью
- По данным Генштаба, по окончании учений в Беларуси авиагруппировка врага до сих пор остаются на границе. В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.
- Вчера, 5 февраля, в Беларуси анонсировали продолжение боевого согласования с Россией после учений.
- Как известно, 31 января белорусская и российская армии начали штабные тренировки, где они отрабатывали вопрос "общего планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".
- Накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые уже прошедшие учения военные вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.