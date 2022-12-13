В Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку боеготовности войск

В Беларуси приступили к внезапной проверке боевой готовности. Это делают по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси. Кстати, накануне в ГПСУ рассказали, готовится ли враг к повторному наступлению с севера.

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В Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск

Так, по поручению Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности.

Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина,

– заявили в минобороны страны.

В ведомстве отметили, что в этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Есть ли угроза нового наступления из Беларуси

Спикер Государственной приграничной службы Андрей Демченко рассказал, что количество вражеских подразделений на территории Беларуси остается неизменным. Кроме того, не меняется характер действий оккупантов, из-за чего приходится говорить об отсутствии на данный момент прямой угрозы вторжения.

"Ситуация полностью контролируется. Мы понимаем, что у нашей границы располагается определенное количество подразделений сил Беларуси, но они как и были раньше на "усилении" границы, отмечая, что Украина "является угрозой", так и сейчас", – сообщил Демченко.