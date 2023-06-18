До этого "ходили в ведро": в Беларуси "похвастались" первым самолетом с бортовым туалетом

В Беларуси начали хвастаться, что у них наконец-то появился первый самолет с туалетом на борту. До этого пассажирам приходилось "ходить в ведро".

Проинформировали о "важном событии" военно-воздушных сил Беларуси. Речь идет о самолете Ту-134АК, который долгое время был на хранении в России, сообщает 24 Канал.

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Первый борт с "полноценным туалетом"

ВВС Беларуси отчитались о "важном событии" - минобороны получило самолет с туалетом.

Этот борт прилетел на аэродром "Мачулищи" 8 декабря 2022 года под номером RF-65681 ВКС России. С конца 2022 года этот Ту-134 был на минском авиаремонтном заводе, а уже в мае 2023 года оказался в МО Беларуси. В Беларуси борт получил новый регистрационный номер – EW-772DV и сейчас дислоцируется на аэродроме 50-й САБ в Мачулищах,

– говорится в сообщении.



В Беларуси щеголяют туалетом / фото военно-воздушных сил Беларуси

К слову, телеграмм-канал "Белорусский Гаюн" напомнил, что в ноябре 2022 года белорусские министры пользовались бортом Ил-76. К слову, этот борт тоже был без туалета, а потому политикам пришлось "ходить в ведро".

Однако туалетом на борту Ту-134АК смогут воспользоваться не все, а только избранные. Сообщается, что он будет доступен для высших чинов военного руководства Беларуси, ведь самолет будет перевозить только VIP-пассажиров.

В Беларуси на аэродроме взорвали самолет

В феврале в Мачулищах раздалось несколько взрывов. Как стало известно впоследствии, повреждения получил самолет А-50. В сети сообщали, что повреждена передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна. В России было всего 13 таких бортов, стоимость одного из них составляет 330 миллионов долларов.

Из-за действий партизан правоохранители начали проверять всех, кто живет неподалеку от аэродрома. Стоит отметить, что именно в Мачулищах взлетали МиГ-31К, который наносил ракетные удары по территории Украины.