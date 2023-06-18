Проінформували про "важливу подію" військово-повітряні сили Білорусі. Мовиться про літак Ту-134АК, який довгий час був на зберіганні у Росії, повідомляє 24 Канал.

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Перший борт з "повноцінним туалетом"

ВПС Білорусі відзвітували про "важливу подію" – міноборони отримало літак з туалетом.

Цей борт прилетів на аеродром "Мачулищі" 8 грудня 2022 під номером RF-65681 ВКС Росії. З кінця 2022 року цей Ту-134 був на мінському Авіаремонтному заводі, а вже у травні 2023 року опинився в МО Білорусі. У Білорусі борт отримав новий реєстраційний номер – EW-772DV і зараз дислокується на аеродромі 50-ї САБ у Мачулищах,

– мовиться у повідомленні.



У Білорусі хизуються туалетом / фото військово-повітряних сил Білорусі

До слова, телеграм-канали "Беларускі Гаюн" нагадав, що у листопаді 2022 року білоруські міністри користувалися бортом Іл-76. До слова, цей борт також був без туалету, а тому політикам довелося "ходити у відро".

Проте туалетом на борту Ту-134АК зможуть скористуватися не всі, а лише обрані. Повідомляється, що він буде доступний для вищих чинів військового керівництва Білорусі, адже перевозитиме літак лише VIP-пасажирів.

У Білорусі на аеродромі підірвали літак

У лютому в Мачулищах пролунало кілька вибухів. Як стало відомо згодом, пошкоджень зазнав літак А-50. У мережі повідомляли, що пошкоджено передню і центральну частини, авіоніку й радіолокаційну антену. У Росії було лише 13 таких бортів, вартість одного із них сягає 330 мільйонів доларів.

Через дії партизанів правоохоронці почали перевіряти усіх, хто живе неподалік аеродрому. Варто зазначити, що саме в Мачулищах злітали МіГ-31К, який завдавав ракетних ударів по території України.