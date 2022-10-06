В Беларуси создали с Россией совместную военную группировку для защиты Союзного государства
Источник:Белта
В Беларуси заявили, что создали с россиянами общую военную группировку. Она предназначена якобы для "вооруженной защиты" Союзного государства.
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что "приняли необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности".
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Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите "Союзного государства",
– сказал Хренин.
В Беларуси снова заговорили о "провокациях у границы"
Он добавил, что сегодня войска выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Белорусы проводят разведку и обмениваются информацией с союзниками, то есть с россиянами.
Также министр заговорил о мерах по прекращению "военных провокаций в пограничном пространстве". Какие провокации он подразумевает – неизвестно, однако уверяет, что Беларусь будет реагировать.
По словам Хренина, его армия анализирует обстановку у границ и обрабатывает варианты адекватного реагирования на ее изменения.
Ракетный удар из Беларуси
Ночью 6 октября Россия нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что говорится об ударе по Хмельнитчине, который противник нанес ракетами Х-22.
Предыдущее применение авиации из Беларуси было 28 августа.
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