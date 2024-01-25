Лукашенко повысил уровень готовности армии, – Латушко рассказал о новых действиях диктатора

В январе 2024 года белорусские военные отправились на учениях в Россию. Такая практика становится постоянной для страны. Кроме этого Александр Лукашенко строит укрепрайоны и меняет законодательство.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко, добавив, что все это происходит уже более года. Также Лукашенко заявил, что при необходимости его страна готова идти в наступление.

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Есть ли угроза со стороны Беларуси

Александр Лукашенко активно работает над созданием военно-учебных центров. Хотя о них говорят, как о совместных, но фактически они являются российскими. Происходит открытие баз ПВО, Воздушных войск, которые также ориентированы на российские военные силы.

Кроме этого, белорусский диктатор меняет законодательство. Лукашенко уже подстроил все законы на случай, если в стране объявят военное положение. В частности, предусматривается создание "народного ополчения", строительство укрепрайонов.

При этом посещая один из укрепрайонов, он сказал, что страна создает эшелонную оборону, но если нужно, то пойдет в наступление. Ядерное оружие, постоянные учения – все это свидетельствует о том, что Лукашенко повысил уровень готовности армии Беларуси,

– рассказал Павел Латушко.

Пока не приходится говорить о большом присутствии российских бойцов на территории Беларуси. Однако это не означает, что войска не развернут через 2 – 4 недели. Пока предпосылок для этого нет, но учитывая инфраструктуру, Лукашенко подготовился.

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