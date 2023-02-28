Вблизи границы Украины с Беларусью была высадка десанта

Оккупанты устроили на границе с Ровненской и Волынской областями учения по высадке десанта. Именно поэтому 28 февраля могли раздаваться сирены.

О высадке десанта сообщили в местных белорусских СМИ со ссылкой на пресс-службу 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Отмечали, что в Брестской области проводились военные учения с россиянами, во время которых десантировались парашютисты.

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Плановые прыжки совершались с 12:00 до 18:00. Военные десантировались с борта самолета Ил-76МД и вертолета Ми-8МТВ на полигоне "Брестский".

Полет Ил-76МД, где могли быть десантники: смотрите видео

Видео могли снять в десятках километров от границы

Видео полета Ил-76МД прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что это видео может быть снято на расстоянии 10 – 20 км от границы, но ситуация на северных направлениях под контролем. Он заверил – защитники усиленно охраняют границу.

Несколько часов назад все было спокойно. Рядом с границей ничего такого не было,

– рассказал Демченко.

Напомним, что во вторник, 28 февраля, в Волынской и Ровненской областях, граничащих с Брестской областью, после 14:00 звучала воздушная тревога.

Границу Беларуси и Украины еще больше заминируют

Верховная Рада приняла законопроект, усиливающий охрану границы Украины с Россией и Беларусью. Речь идет о том, что 2 километра вдоль рубежа будут заминированы. Кроме того, документ определяет место пограничников в общей системе сил обороны.

Также границу с Белоруссией укрепляет Польша. Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Первые защитные сооружения из железа и бетона уже устанавливаются на границе с Калининградской областью. Министр также сообщил, что Польша планирует установить противотанковые барьеры вдоль 418-километровой границы с Беларусью.

Граница Польши с Калининградской областью состоит из примерно 200 километров, поэтому защитные сооружения уже развернули на этом участке. Кроме того, прошлым летом в Польше завершили строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью, который простирается почти на 190 километров.