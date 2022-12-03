В Беларуси враг накапливает союзные войска: ВСУ готовятся реагировать
Источник:Объединенные Силы ВСУ
На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск противника. Украинские военные готовятся дать врагу отпор.
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в случае агрессивных действий противника с Севера – реагирование ВСУ будет мгновенным.
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По его словам, сейчас ситуация в Северной операционной зоне контролируемая. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск.
Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет,
– отметил Наев.
В ВСУ готовы дать отпор врагу
Наев объяснил, что проводимая в настоящее время работа должна повысить устойчивость обороны и адекватность реагирования на рост этой угрозы.
В случае роста военной угрозы, в зависимости от ее количественного и качественного состава, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Угроза нового наступления из Беларуси: последние новости
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что угроза наступления из Беларуси будет существовать всегда.
- По оценкам разных специалистов, на территории Беларуси нет никаких признаков формирования ударной группировки. Несмотря на это, процесс ее формирования может начаться и в ближайшее время, и через несколько месяцев. Потому за этой ситуацией нужно тщательно следить.
- В американском Институте Лансинга вообще считают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Российский диктатор стремится установить контроль в Беларуси и использовать войска против Украины.