В Беларуси враг накапливает союзные войска: ВСУ готовятся реагировать

На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск противника. Украинские военные готовятся дать врагу отпор.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что в случае агрессивных действий противника с Севера – реагирование ВСУ будет мгновенным.

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По его словам, сейчас ситуация в Северной операционной зоне контролируемая. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск.

Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет,

– отметил Наев.

В ВСУ готовы дать отпор врагу

Наев объяснил, что проводимая в настоящее время работа должна повысить устойчивость обороны и адекватность реагирования на рост этой угрозы.

В случае роста военной угрозы, в зависимости от ее количественного и качественного состава, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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