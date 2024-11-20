Государственное телевидение Беларуси "разоблачило" план Запада напасть на 4 региона страны

В Беларуси нафантазировали заговор оппозиции и стран Запада, которые якобы планировали вторжение в страну. Фантазии приспешников Минска вылились в целый "документальный" фильм.

В Беларуси на государственном телеканале ОНТ 20 ноября показали расследование под названием "Бесы: как хотят захватить Беларусь" о якобы планах Запада вторгнуться в Беларусь, передает 24 Канал со ссылкой на российские и белорусские телеграмм-каналы.

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Что покажут в фильме

Как "выяснили" пропагандисты, Минскеу, якобы, стало известно о подготовке в Польше террористических ячеек при поддержке спецподразделения "Гром".

Анонс фильма о "разоблачении" планов "злобного" Запада / Скриншот

В течение нескольких лет эту операцию готовили за рубежом. План оппозиции и западных кураторов по захвату Белоруси якобы предусматривал проникновение вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины.

Первоначальной целью были назначены четыре участка на юго-западе республики, в районе границ с Польшей и Украиной. При этом планировалось, что первыми пойдут вооруженные националистические формирования. За ними должны были следовать иностранные наемники, а третьей волной предполагалось пустить военных НАТО.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что США якобы готовят эскалацию ситуации в Беларуси, подталкивая Киев к конфликту с Минском. Он угрожал, что нападение на Беларусь станет началом Третьей мировой войны.