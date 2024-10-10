В Беларуси взлетали российские МиГ-31К: куда они двигались

В Беларусь впервые за 1,5 года прибыли два истребителя МиГ-31К ВВС России. СМИ зафиксировали их взлет с белорусского аэродрома.

Важно, что эти самолеты являются носителями ракет Х-47М2 "Кинжал", которые могут поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Поэтому не стоит отвергать потенциальную угрозу для Украины.

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Российские МиГи взлетели с "Мачулищев"

"Беларускі Гаюн" в 15:10 сообщил, что два МиГ-31К ВКС РФ взлетели с аэродрома "Мачулищи"

"Движутся в южном направлении", – пишут журналисты.

Важно, что российских истребителей МиГ-31К не было в Беларуси последних 1,5 года – с 6 апреля 2023 года. Первый истребитель прибыл в "Мачулищи" 9 октября. Уже на следующий день белорусские мониторы зафиксировали прибытие еще одного МиГ-31К.

Почему Россия перебрасывает МиГи в Беларусь

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предположил, что перебазирование МиГ-31К в Беларусь может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

Также лейтенант не исключает версию с провокациями. Коваленко отмечает, что после удара российского шахеда неподалеку Мозыря, где расположен НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси.