Поддерживал Украину в TikTok: в Беларуси жестко задержали мужчину

Белорусские силовики жестоко задержали мужчину прямо посреди улицы. Задержанный не раз выражал свою поддержку Украине.

По информации правозащитной организации, местный житель задержан в Могилеве. Произошло это прямо на улице возле одного из магазинов города.

Кстати Довоевались: в белорусском Гомеле раздалась воздушная тревога

Как наказали мужчину

Могилевца Андрея Кирпиченко задержали сотрудники спецподразделения МВД и могилевский ОМОН. Мужчину обвинили в том, что во время прямых эфиров в TikTok он публично поддерживал Украину и ее армию в войне, которую развязала Россия.

В Беларуси силовики прямо на улице задержали мужчину: смотрите видео

Силовики не придумали ничего лучше, чем заставить мужчину сказать в а-ля "кадыровском" видео о том, что он теперь поддерживает русскую армию и заставили петь песню о Дне Победы.

Беларусь является соучастницей России во время войны

Россия с начала полномасштабного вторжения в наше государство использует территорию Беларуси в своих целях. Так, на аэродроме в Мачулищах расположена российская военная техника. В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что вражеские российские или российско-белорусские войска могут снова зайти в Украину с Севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а на Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Украина должна быть готова к возможной эскалации с Севера. Ведь Россия перебросила в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В свою очередь, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Кремль планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты. Вероятно, они также будут размещены на территории Беларуси.

Достойно внимания – Беларусь готовится к наступлению с Польши: смотрите видео