Поддерживал Украину в TikTok: в Беларуси жестко задержали мужчину

4 ноября 2022 , 11:51
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Источник:

MAYDAY.TEAM

Белорусские силовики жестоко задержали мужчину прямо посреди улицы. Задержанный не раз выражал свою поддержку Украине.

По информации правозащитной организации, местный житель задержан в Могилеве. Произошло это прямо на улице возле одного из магазинов города.

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Как наказали мужчину

Могилевца Андрея Кирпиченко задержали сотрудники спецподразделения МВД и могилевский ОМОН. Мужчину обвинили в том, что во время прямых эфиров в TikTok он публично поддерживал Украину и ее армию в войне, которую развязала Россия.

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Силовики не придумали ничего лучше, чем заставить мужчину сказать в а-ля "кадыровском" видео о том, что он теперь поддерживает русскую армию и заставили петь песню о Дне Победы.

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Автор: Анна Романюк