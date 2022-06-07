В Белгород снова подвезли "хлопок": видео с "хлопками"
7 июня 2022 , 00:17Читати новину українською
В Белгородской области снова паникуют из-за "хлопков". Видео, на которых слышны взрывы, публикуют местные жители в соцсетях.
Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ, сообщает 24 канал. "Хлопки" россияне услышали днем 6 июня.
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На обнародованных кадрах виднеется дым.
В Белгород снова подвезли "хлопок": смотрите видео с росСМИ
В Белгород снова подвезли "хлопок"
Серия "хлопков" и пожаров в Белгородской области
- О "хлопках" (так в первых видео россияне почему-то называли "взрывы") в Белгородской области сообщают почти еженедельно. Иногда местные россияне даже видят "слои" .
- В прошлый раз белгородцы паниковали из-за "хлопков" 26 мая , а перед тем - 18 мая.
- Кроме того, в Белгородской области постоянно что-то горит. В частности, 1 мая вспыхнул объект, принадлежащий министерству обороны России. В соцсетях сообщали, что вспыхнули военные склады . Впоследствии местный губернатор заявил, что огонь вроде бы перекинулся на дома. По его словам, пострадал один человек.
- На следующий день, 3 мая, жители Белгорода снова жаловались из-за громких звуков.
- А уже 16 мая на территории области загорелся цех по изготовлению лаков. По данным местных жителей, огонь повредил металлическую емкость с термическим маслом.
Пожары в других областях России
- В Перми 2 мая произошел пожар на местном пороховом заводе . По данным росСМИ, два человека погибли, один – пострадал. Пермский пороховый завод – одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса страны-оккупантки. Там создавали заряды реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".
- В Ростовской области 15 мая загорелся завод по производству джинсов в городе Шахты. Огонь охватил 250 квадратных метров производственного строения. К борьбе с пламенем привлекли около 60 пожарных.
- Кроме того, в ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. В целом, такие попытки предприняли в Волгограде, а также Ростовской и Рязанской областях.