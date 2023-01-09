Ни дня без "хлопка": в Белгородской области снова раздались взрывы
В Белгородской области снова было громко. По данным россиян, в области якобы снова работала противовоздушная оборона.
В российских телеграм-каналах сообщили, что якобы уточняют информацию о последствиях "прилета" на земле. Взрывы раздались ориентировочно в 9:10 9 января по Киеву, пишет 24 Канал.
Заметьте Взрывы в тыловых районах России демонстрируют неэффективность российской ПВО, – ISW
Что происходит в Белгороде
Россияне опубликовали видео, на котором слышен звук взрыва в Шебекино. Кроме того, пишут, что взрыв был слышен и над Белгородом.
Приблизительно в 10:10 (9 января – 24 Канал) над областью было громко,
– написали враги.
Опять поспешили заверить, что якобы работает система ПВО.
"О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – заявили оккупанты.
Небо после "хлопка" в Белгородской области / Фото росСМИ
"Хлопок" в России снова звучал громко / Фото росСМИ
Последние заявления о "хлопке" на территории России
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что "хлопок" в России – это исключительно их дело. Ведь это прямое следствие войны, а также внутренние "саботажи" и потеря управляемости.
- По данным Подоляка, "хлопок" у врагов будет только расти. В частности, будет усиливаться партизанское и диверсионное движение.
- Кроме того, экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак пояснил, что после "хлопка" на российских авиабазах у Кремля могут быть вопросы к высокопоставленным российским чиновникам.
- В частности, могли быть вопросы к Сергею Суровикину. Однако у него было неплохое лобби, ему даже прочили кресло министра обороны России, если будут успехи на фронте. Однако пока, к счастью, ожидаемого результата Суровикин не достиг. Подробнее об этом читайте по ссылке.