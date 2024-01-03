Уже 3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал россиян соблюдать осторожность. В частности, из-за вероятного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, пишет 24 Канал.
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Почему тревожно в Белгороде
Губернатор Белгорода заявил, что якобы один из неразорвавшихся боеприпасов саперы обнаружили 3 января на улице Красноармейской. Взрывотехники минобороны России якобы принимали решение о его утилизации.
Оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это около 600 человек,
– заявил Гладков.
По его данным, еще 2 боеприпаса врага нашли в микрорайоне Улитка. По словам российских властей, их проверяли саперы.
"Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм докажем дополнительно", – заверил Гладков.
Что известно о "хлопке" в Белгороде
- Вечером 2 августа в российском Белгороде раздались взрывы. Оккупанты традиционно писали о работе их ПВО.
- Россияне начали публиковать видео, где в небе виднелся дым. По словам местных, раздалось по меньшей мере 8 взрывов. Власти призвали россиян уходить в укрытие.
- Власти Белгорода впоследствии традиционно сообщили о якобы "сбитии" 9 воздушных целей на подлете в город и отсутствии жертв.
- Утро 3 января в Белгороде также было тревожным. Там на рассвете якобы работала российская "пе-ве-о", которая якобы сбила несколько воздушных целей.
- В частности, российское минобороны заявило о 12 целях, которые они якобы сбили: шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". Оказалось, что российская ПВО в Белгороде попала в детскую комнату.