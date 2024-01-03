Уже 3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал россиян соблюдать осторожность. В частности, из-за вероятного падения неразорвавшихся частей боеприпасов, пишет 24 Канал.

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Почему тревожно в Белгороде

Губернатор Белгорода заявил, что якобы один из неразорвавшихся боеприпасов саперы обнаружили 3 января на улице Красноармейской. Взрывотехники минобороны России якобы принимали решение о его утилизации.

Оперативный штаб принял решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это около 600 человек,

– заявил Гладков.

По его данным, еще 2 боеприпаса врага нашли в микрорайоне Улитка. По словам российских властей, их проверяли саперы.

"Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм докажем дополнительно", – заверил Гладков.

Что известно о "хлопке" в Белгороде