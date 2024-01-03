Вже 3 серпня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав росіян бути обережними. Зокрема, через ймовірне падіння частин боєприпасів, що не розірвалися, пише 24 Канал.
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Чому тривожно у Бєлгороді
Губернатор Бєлгорода заявив, що нібито один з боєприпасів, що не розірвався, сапери виявили 3 січня на вулиці Червоноармійській. Вибухотехніки міноборони Росії буцімто ухвалювали рішення про його утилізацію.
Оперативний штаб ухвалив рішення провести евакуацію 323 індивідуальних будинків у радіусі 500 метрів. За попередніми даними, це близько 600 осіб,
– заявив Гладков.
За його даними, ще 2 боєприпаси вороги знайшли в мікрорайоні Улітка. За словами російської влади, їх перевіряли сапери.
"Місце обстеження оточене. Після результатів дослідження прийматимемо рішення про подальші дії. Алгоритм доведемо додатково", – запевнив Гладков.
Що відомо про "бавовну" в Бєлгороді
- Ввечері 2 серпня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Окупанти традиційно писали про роботу їхнього ППО.
- Росіяни почали публікувати відео, на яких у небі виднівся дим. За словами місцевих, пролунало щонайменше 8 вибухів. Влада закликала росіян йти в укриття.
- Влада Бєлгорода згодом традиційно повідомила про нібито "збиття" 9 повітряних цілей на підльоті до міста та відсутність жертв.
- Ранок 3 січня в Бєлгороді також був тривожним. Там вдосвіта нібито працювала російська "пе-ве-о", яка буцімто збила декілька повітряних цілей.
- Зокрема, російське міноборони заявило про 12 цілей, які вони нібито збили: шість ракет ТРК "Точка-У" та шість ракет РСЗВ "Вільха". Виявилось, що російська ППО у Бєлгороді влучила у дитячу кімнату.