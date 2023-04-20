В Белгороде "очень неспокойно": в сети публикуют фото огромной воронки посреди города

В одном из западных регионов России дрожали дома. Собственно, Белгородщину в очередной раз посетил "хлопок". Это вызвало панику у граждан страны-террориста.

В четверг вечером, 20 апреля, в Белгороде расцвел "хлопок". Вскоре анонимные телеграм-каналы сообщили, что на улице Ватутина невозможно не заметить огромную бездну, – информирует 24 Канал.

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Что известно об этом "хлопке"

Как пишут информационные помойки, "было громко" около 22:00 – даже дрожали дома. Через 20 минут стало известно, что это прилет у жилого дома. На месте падения неизвестно объекта образовалась огромная воронка.

В Белгороде после взрыва – воронка / фото из вражеских телеграм-каналов

Известно, что из-за этого повреждены многие авто и выбиты окна в нескольких жилых домах, в частности, на соседней улице Шаландина.

После прилета одна из припаркованных машин вылетела на крышу здания. По состоянию на сейчас (22:40, 20 апреля – 24 Канал) о пострадавших ничего не сообщалось. Жителей поврежденных домов эвакуировали, на месте работают экстренные службы,

– написало одно из российских СМИ.

Что не удивительно, уже совсем скоро после этого, около 22:45, появилась "официальная реакция" на этот "курьез". Собственно, пропагандисты написали, что мэр Белгорода Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев находятся на месте происшествия. Вместе с ними работают "все аварийные службы и оперативные службы".

По предварительным данным, радиус этой воронки около 20 метров. Вероятно, оккупанты, то ли опять неудачно покурили, то ли в очередной раз начали сами себя бомбить. Собственно, все как обычно – ничего удивительного, ничего нового.

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Вспомним к этой теме, что в России в последние недели была страшная паника из-за возможного "цветения хлопка". Поэтому даже отменили парад на 9 мая, что граждане враждебного государства называют "Днем Победы". Очевидно, в этом году праздновать нечего – поэтому все мероприятия были отменены.