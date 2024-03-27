В Белгороде слышали взрывы возле здания управления МВД: оккупанты жалуются на атаку БпЛА
Днем 27 марта возле здания МВД России в Белгороде прогремел мощный взрыв. Административное здание стало целью БпЛА.
Дорогу возле здания перекрыли, туда приехали "скорые". Российские власти признали атаку и заявили об одном раненом человеке
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Атака по МВД России
Около 15:50 27 марта в Белгороде внезапно прогремел мощный взрыв. Сообщается, что его причиной стала атака БпЛА по административному зданию российского МВД.
По словам губернатора Белгорода, есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу. В то же время российские СМИ писали, что в результате удара пострадали по крайней мере 4 человека.
Если же говорить о самом здании, то в результате взрыва выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. Также повреждены несколько кабинетов. На место прибыли оперативные службы. Дороги на месте инцидента перекрыты.
Взрывы на оккупированных территориях
- В этот же день "громко" было и на оккупированных территориях. В одно и то же время взрывы прогремели в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Оккупанты заявили, что отработала ПВО. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что последствия стоило бы поискать лучше.
- Так, мариупольские партизаны сообщали, что взрыв, вероятно, прозвучал в Центральном районе города.
- Руководительница Бердянской МВА Галицына отметила, что взрыв в Бердянске слышали "по всей нагорной части города".
- В Мелитополе россияне отчитались об успешной работе ПВО, однако украинские партизаны написали, что "ПВО оккупантов в шоке".