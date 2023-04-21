Такое будет происходить все чаще: Игнат отреагировал на падение авиабомбы в Белгороде
В воздушных силах прокомментировали падение авиабомбы в Белгороде. Там подчеркнули, что подобные случаи могут участиться в России.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, это связано с тем, что оккупанты пытаются быстро нарастить их производство за счет качества, пишет 24 Канал.
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В Воздушных силах прокомментировали падение авиабомбы в Белгороде
Такие бомбы могли падать и где-то еще. Потому что делают они быстро, применяют все чаще. А там, где нужно быстро делать, чаще будут происходить и такие инциденты,
– сказал Игнат.
Представитель Воздушных сил добавил, что в связи с увеличением производства угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться.
"Именно поэтому мы и ждем системы ПВО увеличенного радиуса действия, такие как Patriot. Вопрос в том, что нужно больше таких систем. Ждем SAMP-Т", – сообщил он.
Падение авиабомбы в Белгороде: главное
- 20 апреля россияне сами на себя выпустили авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1500 килограммов. На месте падения образовалась воронка радиусом 20 метров.
- Местные власти Белгородщины сообщили о трех пострадавших.
- У одного пострадавшего закрыта черепно-мозговая травма, другой женщине стало плохо от взрыва. Жителей соседнего дома решили расселить.
- В результате падения бомбы разлетелся на месте асфальт, разрушения получили несколько машин и домов поблизости. А на крышу стоящего рядом магазина забросило автомобиль.
- В Офисе Президента и СНБО заявили, что враг такими действиями хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.
- По словам Алексея Данилова, захватчики продолжают провокационные обстрелы собственной территории для того, чтобы запугать гражданское население. По его мнению, этим они угнетают эскалацию.