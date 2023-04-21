"Похоже, бомбу прикручивал пьяный техник": россияне теперь "денацифицируют" Белгород

Вечером 20 апреля россияне решили бомбить сами себя. В Белгороде упала авиационная бомба с российского самолета Су-24, приведшая к серьезным разрушениям, несколько человек получили ранения.

В первую очередь это свидетельствует о технической деградации России. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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"Если бомбы падают – это значит, что либо какой-нибудь пьяный техник их прикручивал, либо произошло что-то плохое именно в техническом смысле", – прокомментировал военный эксперт.

Украинский ответ бомбам

Нарожный убежден, что атаки подобными авиационными бомбами украинских городов продолжатся, ведь у русских нет другого или инновационного оружия. И украинский ответ им будет в виде современных дальнобойных систем противовоздушной обороны, в том числе и полученных Украиной Patriot.

Самолеты Су-34 может сбивать Patriot, и сбивать нужно не ракеты или управляемые бомбы, а нужно сбивать носители. У россиян относительно большое количество самолетов, но у них огромная проблема с личным составом,

– добавил говорящий.

Нарожный прокомментировал инцидент с бомбой в Белгороде: смотреть видео

У россиян проблемы с пилотами

Во всех случаях, когда российские самолеты сбивали или падали, оказывалось, что пилотом был российский полковник или заместитель командира воинской части. Яркий пример командира воинской части, который получил срок заключения за то, что бомбил Харьков.

Украинские летчики преимущественно молодые, которые несколько лет назад вышли из летной школы. А у россиян наблюдается огромная деградация с учебой, заметил аналитик. У них условно пригодны к полетам есть 5 – 10% выпускников летных школ.

Поэтому нужно уничтожать именно самолеты с летчиками, и для этого Украине крайне нужны дальнобойные современные системы ПВО прямо на линии фронта,

– резюмировал Нарожный.

Что известно о падении бомбы в Белгороде