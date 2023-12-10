В Белгороде выстроилась многометровая очередь за дешевыми куриными яйцами

В России продолжают расти цены на продукты первой необходимости. В том числе и на продукты питания. Россияне сформировали длинную очередь за куриными яйцами для того, чтобы купить их дешевле.

Российские СМИ пишут, что в Белгороде выстроилась многометровая очередь за куриными яйцами. Люди начали собираться еще в 7 утра. 24 Канал.

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Цена на яйца выросла

Местные жители начали занимать очередь на сельскохозяйственную ярмарку, где десяток яиц можно было купить за 78 рублей.

Подобные очереди заметили в минувшие выходные на фермерском рынке в Саратове. В сеть попало видео с очередью. Она действительно тянется на многие метры. На самом деле, на видео трудно отследить, где она заканчивается.

Очередь забыла закончиться,

– говорит за кадром россиянка.

Кроме этого, она показывает "вторую очередь". Вероятно, люди выстроились в две длинные шеренги, чтобы купить более дешевые яйца.

Очередь за яйцами в Белгороде: смотрите видео

За последнюю неделю яйца подорожали на 4,4%, а за год – на 36,6%.

В России выросли цены