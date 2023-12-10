В Белгороде выстроилась многометровая очередь за дешевыми куриными яйцами
В России продолжают расти цены на продукты первой необходимости. В том числе и на продукты питания. Россияне сформировали длинную очередь за куриными яйцами для того, чтобы купить их дешевле.
Российские СМИ пишут, что в Белгороде выстроилась многометровая очередь за куриными яйцами. Люди начали собираться еще в 7 утра. 24 Канал.
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Цена на яйца выросла
Местные жители начали занимать очередь на сельскохозяйственную ярмарку, где десяток яиц можно было купить за 78 рублей.
Подобные очереди заметили в минувшие выходные на фермерском рынке в Саратове. В сеть попало видео с очередью. Она действительно тянется на многие метры. На самом деле, на видео трудно отследить, где она заканчивается.
Очередь забыла закончиться,
– говорит за кадром россиянка.
Кроме этого, она показывает "вторую очередь". Вероятно, люди выстроились в две длинные шеренги, чтобы купить более дешевые яйца.
Очередь за яйцами в Белгороде: смотрите видео
За последнюю неделю яйца подорожали на 4,4%, а за год – на 36,6%.
В России выросли цены
- В России некоторые группы товаров выросли цены. Причиной стали санкции. Россияне ищут пути, как можно заменить импортируемые товары, но это в значительной степени им не помогает. Кроме этого, враг всячески пытается обойти санкционные ограничения и делает вид, что "все хорошо".
- Об этом рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман. Он пояснил, что России следует ожидать в 2024 году. Прогноз неутешительный. Больше всего расходов в России уходит на военно-промышленный комплекс. Василий Фурман приводит пример: если в среднестатистической стране подобны расходы составляют 2% от ВВП, то в России – 4% по состоянию на данный момент.
- Напомним, что летом этого года российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире. Непосредственная тому причина – санкции. Тогда же и курс доллара бил все свои "рекорды", превышавший 100 рублей.