Над городом поднимается дым пожаров: в Белгороде заявили об обстреле

9 мая российский Белгород подвергся обстрелу. По крайней мере количество магических пожаров в городе и видео очевидцев это подтверждают.

В течение ночи губернатор региона Вячеслав Гладков трижды сообщал о ракетной опасности. Что же происходило у россиян, разбирался 24 Канал.

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Последний раз воздушная тревога в Белгороде звучала в 04:00. Через несколько минут после этого в местных тегерам-каналах появились видео и фото обстрела.

В Белгороде было громко: видео

Как пишут росСМИ, по Белгороду якобы "ударила украинская армия", а над городом поднимается дым пожаров.

Известно также, что загорелись несколько автомобилей. Вероятно, это произошло в результате падения сбитых ракет или дронов.

"Магические" пожары в Белгороде / Фото с российских тг-каналов

Есть прямые попадания

Впоследствии Гладков таки подтвердил, что Белгород и Белгородский район подверглись атаке со стороны ВСУ. По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.



Последствия атаки по Белгороду / Фото росСМИ



Без прямых попаданий не обошлось / Фото росСМИ

Есть пострадавшие

По словам российского чиновника, известно о 8 пострадавших, в частности 4 госпитализированы.

"Разрушения зафиксированы в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах", – говорится в сообщении оккупанта.

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К слову, этой ночью россияне также заявили, что якобы украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края.