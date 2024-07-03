В Белгороде недавно полдня не было света. Электроэнергии не было у около 240 тысяч человек в Белгороде, Старом Осколе и нескольких районах. Также энергетические трудности коснулись четырех районов Воронежской области, были отключения в Курске.

Единственное, что может спасти жителей Белгорода

За все это жители приграничных регионов России должны благодарить своих вождей и пропагандистов с российских федеральных каналов.

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Согласно российской логике, в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях все объекты – военные. Это неоднократно провозглашалось из телевизора. Так же как и в приграничных регионах Беларуси. Там в принципе нет ничего гражданского, если поблизости война. Это у нас есть разделение на гражданских и военных, мирное население и комбатантов.

В России все проще. Потому что, как вещают путинские трубадуры: по дорогам ездят танки, осуществляется снабжение войск, электричество питает военные заводы, солдаты едят хлеб и конфеты, а население является опорой армии. Россияне утверждают, что это военные цели и призывают все разбомбить, даже мирные города.

Поэтому. Что бы и по каким причинам не происходило с любыми объектами в зоне 200 километров от границы Украины во время войны – это все сознательно оправдано российскими официальными лицами и придворными болтунами. Если вдруг что-то случается, какой-то "хлопок", гул, искры и т.д. – то, видимо, российская сторона именно этого и хотела.

Причем доказано, что наибольший вред российскому населению наносят российская авиация, ПВО и артиллерия.

Единственное, что может спасти россиян – это 200-километровая демилитаризованная зона от границы Украины. Это неизбежно, если российские власти будут продолжать варварские атаки гражданских объектов в Украине.

Зима может быть темной и холодной не только у нас.