Мощный взрыв и "хлопок": в Белгородской области вспыхнул пожар
Жители Белгородской области уже привыкают к ежедневным "прилетам" в регионе. Так, в селе Головчино вспыхнул пожар якобы после "атаки беспилотника".
Предварительно, огонь, загоревшийся после "удара беспилотника", локализовали. Об этом сообщают российские СМИ, сообщает 24 Канал.
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В Белгородскую область снова пришел "хлопок"
Российские пропагандисты рассказали, что вроде бы в Головчино сбросили "взрывное устройство". По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряд "сбросили" на здание администрации села. Впоследствии якобы от этого "удара" загорелась крыша.
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После взрыва на место огня вроде бы сразу прибыли спасатели. Кроме того, на месте также были кареты скорой помощи.
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Россияне подчеркнули, что пострадавших в результате "атаки" якобы нет. Потушили ли пожар полностью – неизвестно.
В Белгородской области каждый день что-нибудь случается
- У Белгорода 18 мая местные зафиксировали очередную "атаку" в небе. Очевидцы отметили, что в небе "разорвался неизвестный предмет". По их словам, этот взрыв вызвал "эффект, похожий на салют".
- В российском Белгороде 11 мая раздался громкий взрыв. После этого сработали даже звуки сигнализации в автомобилях.
- В Белгородской области 10 мая падали неизвестные беспилотники. Губернатор Белгородской области заявил, что над частным жилищным сектором Белгородского района якобы сдетонировали и упали 2 беспилотника. По его словам, из-за взрывов якобы повреждены 2 жилых дома.