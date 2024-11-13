"До весны все повыбирают": россияне на Белгородщине орудуют по селам

О мародерстве россиян известно давно, в том числе и о том, что они обворовывают своих. Теперь появились новые подробности, ведь ГУР перехватило один из разговоров гражданских россиян.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР. Кстати, в Белгородской области была атакована нефтебаза.

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Как мародерят россияне на своей же территории

В добытом разведчиками радиоперехвате жители Белгородской области описывают очередные эпизоды мародерства российской армии, – отметили в ГУР.

Женщина, чей разговор был записан, несколько раз жаловалась на то, что "грабеж идет полным ходом". Интересно, что ее язык очень похож на украинский.

Она несколько раз подчеркнула, что мародерство – это плохо.

Жительница Белгородщины выразила уверенность в том, что "до весны все повыбирают". И объяснила: получила паек, но дело не в нем, ведь людям не заплатили ни копейки.

В разговоре упомянули Вязовое и Яругу недалеко от границы с Украиной. Скорее всего, именно там орудуют россияне.