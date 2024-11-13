Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР. До речі, у Бєлгородській області було атаковано нафтобазу.

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Як мародерять росіяни на своїй же території

У здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканці Бєлгородської області описують чергові епізоди мародерства російської армії, – зауважили в ГУР.

Жінка, чию розмову було записано, кілька разів скаржилася на те, що "грабьож ідьот повним ходом". Цікаво, що її мова дуже схожа на українську.

Вона кілька разів наголосила, що мародерство – це погано.

Жителька Бєлгородщини висловила упевненість у тому, що "до весни все повибирають". І пояснила: отримала пайок, та справа не в ньому, адже людям не заплатили ні копійки.

У розмові згадали Вязове та Яругу неподалік кордону з Україною. Швидше за все, саме там орудують росіяни.