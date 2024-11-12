Цікаво, що Юсов розповів також і про настрої серед російських пілотів. Росіяни деморалізовані, бо розуміють, що за їхні дії буде розплата. Утім, завжди можна скористатися програмою "Хочу жить".

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Що кажуть у ГУР про феесбешні вигадки

Повідомлення російських пропагандистів про нібито зрив української операції з викрадення вертольота радіоелектронної боротьби Ми-8МИПР-1 та спробу вербування пілота не відповідає дійсності. Це превентивна робота російських спецслужб із залякування льотного складу ВКС РФ та перешкоджання контактам з українською розвідкою,

– пояснив Андрій Юсов.

Представник розвідки додав, що ГУР МО фіксує явні ознаки деморалізації серед російських льотчиків як тактичної, так і стратегічної авіації. Адже більшість ударів російської авіації припадають на цивільні об'єкти, що призводить до значних жертв серед мирного населення. Окупанти спантеличені, тому ФСБ поспішила залякати їх і продемонструвати, що в неї "все під контролем".

Зверніть увагу! Росіяни додали до свого фейку дані про те, що пілот мав отруїти своїх колег, а родину вивезти до Кишинева. Гурівцям нібито допомагали "молдавські спецслужби" Але окупанти не тільки запобігли викраденню, але й ударили по українській ППО. Ці звинувачення не тримаються купи. Імовірно, у ФСБ забагато дивилися шпигунські фільми.

Слід сказати, що в серпні 2023 року Максим Кузьмінов справді викрав російський гелікоптер. Як повідомив сам льотчик, він не хотів воювати проти України. Згодом Кузьмінов вирушив до Іспанії, хоча українські спецслужби попереджали, що не зможуть убезпечити його там. Так і сталося: росіяни знайшли пілота та вбили його.