Снова неосторожные: в Белгородской области сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

В Белгородской области 28 сентября из-за "человеческого фактора" сдетонировал боеприпас. В результате взрыва немало пострадавших среди гражданских и военных.

Российские СМИ сообщают, что боеприпас сдетонировал в Валуйском округе, пишет 24 канал. По предварительным данным, пострадали 14 человек.

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Во время учений "спонтанно" выстрелил гранатомет

Губернатор Белгородской области вячеслав гладков заявил, что пострадавшим уже оказывается необходимая медицинская помощь. Он отметил, что причиной взрыва якобы стал "человеческий фактор".

Как информируют российские СМИ, оперативные службы уже находятся на месте взрыва и расследуют инцидент.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали сразу 11 гражданских, работавших на базе. Всех гражданских госпитализировали. Также пострадали три военных и двоих тоже госпитализировали.

Шесть человек в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Причиной взрыва, вероятно, стало то, что во время учений на базе сельхозтехники "спонтанно" выстрелил гранатомет.

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Следует отметить, что в россии идет частичная мобилизация. Пока неизвестно, произошел ли взрыв во время учений мобилизованных военных. Однако из открытых источников известно, что в Белгородской области есть сборные пункты для мобилизованных.

В частности, в Генеральном штабе ВСУ информировали, что личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, оглашают список, который необходимо приобрести за свой счет. В частности, это касается теплой одежды.

Кроме того, в Генштабе сообщали, что россия мобилизует онкобольных, людей с инвалидностью и даже пенсионеров. Также в разведке Минобороны Великобритании отмечали, что многие из мобилизованных в россии годами не держали оружие в руках.

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