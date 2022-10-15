В Белгородской области вспыхнул пожар – горит нефтебаза
В Белгородской области в селе Разумное произошел масштабный пожар – горит нефтебаза. Это уже подтвердили местные власти.
Сначала местные сообщили о громких звуках взрывов, затем фотографии пожара появились в местных телеграм-каналах. О том, что горит именно нефтебаза – предполагали почти сразу. Впоследствии губернатор области Гладков подтвердил это.
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Причина пожара неизвестна
Гладков традиционно заявил об обстреле, мол, один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района и опубликовал фото вблизи.
Масштабы пожара на нефтебазе в Белгороде / Фото телеграм-каналы
Что случилось на самом деле – сложно сказать. Ведь россияне часто устраивают провокации, обстреливая собственные территории, или пренебрегают правилами безопасности и курят в неположенных для этого местах.
Пожары в Белгороде участились
Карма у россиян действительно плохая, потому что только вчера в Белгороде произошел пожар на ТЭЦ. Часть города осталась без света. Мониторинговая группа отметила, что россияне сами обстреляли свою ТЭЦ, скорее всего случайно.
Предварительно, 8 сентября, в электрическую подстанцию в Белгороде попала ракета, которую оккупанты запускали по Украине.
А днем ранее в поселке Октябрьский Белгородского района загорелся пожар на складе с боеприпасами. Очевидцы сообщали о звуках детонации.
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Итак, совсем неспокойно в Белгороде в последнее время. 12 октября в городе тоже были слышны взрывы и местные жители зафиксировали вероятный прилет ракеты.
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