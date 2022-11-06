Белгородскую область снова посетило "бавовнятко": может пылать местная нефтебаза

В Белгородской области 6 ноября прогремели громкие взрывы. Сильное пламя и столб дыма видны издалека. Вероятно, загорелась нефтебаза.

Губернатор Белгородской области заявил, что поврежден промышленный объект в Грайворонском городском округе. Об этом сообщили росСМИ.

Кстати В Белгородской области неудачно покурили в помещении, где были "мобики", – СМИ

В Белгородской области, вероятно, горит нефтебаза

Местные телеграм-каналы сообщили, что может пылать нефтебаза. Тем временем российский губернатор заверил, что пострадавших якобы нет.

По словам Гладкова, якобы загорелся резервуар с раствором. Огромный столб дыма был виден издалека.

Кстати, россияне уже традиционно обвинили во всем украинцев, впрочем, доказательств захватчики не предоставили. Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной столь сильного пожара в Белгородской области. Возможно, кто-то из оккупантов снова курил там, где не надо.

Мощный "хлопок" в Белгороде: смотрите видео

Кстати, украинские телеграм-каналы уже отреагировали на взрывы в Белгородской области. Активист Сергей Стерненко призвал донатить на антидроновые ружья для наших защитников.

Это интересно Харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают в Белгородской области

В Белгородской области "хлопок" очень часто: последние новости

Отметим, что "хлопок" ну очень полюбил Белгородскую область. В этом регионе оккупанты все чаще жалуются на взрывы.

5 ноября в здании одной из школ Белгородской области вспыхнул пожар. Интересно, что там вместо учеников оккупанты держали своих "мобиков". Россияне традиционно заявили, что "потерь нет". Кроме того, отметили, что с войной против Украины этот пожар не связан. Поэтому опять кто-то неудачно покурил.

Ранее, 30 октября в Белгородской области вновь прогремели громкие взрывы. В тот день в одном из населенных пунктов пропал свет. Через некоторое время росСМИ распространили заявление губернатора. Он заявил, что в Никольском в результате прилета снарядов пострадала линия электропередачи.

Кстати, стоит отметить, что жители Харьковской области часто могут наблюдать, как оккупанты в Белгородской области сами себя обстреливают. Захватчики запускают свои ракеты из окрестностей этого российского региона.

Нередко вражеские снаряды настолько не хотят покидать "родную землю", что падают, даже не пересекая границу Белгородской области.

Вас может заинтересовать – Новые подробности взрывов в Белгороде: смотрите видео