Белгородскую область снова посетило "бавовнятко": может пылать местная нефтебаза
В Белгородской области 6 ноября прогремели громкие взрывы. Сильное пламя и столб дыма видны издалека. Вероятно, загорелась нефтебаза.
Губернатор Белгородской области заявил, что поврежден промышленный объект в Грайворонском городском округе. Об этом сообщили росСМИ.
Кстати В Белгородской области неудачно покурили в помещении, где были "мобики", – СМИ
В Белгородской области, вероятно, горит нефтебаза
Местные телеграм-каналы сообщили, что может пылать нефтебаза. Тем временем российский губернатор заверил, что пострадавших якобы нет.
По словам Гладкова, якобы загорелся резервуар с раствором. Огромный столб дыма был виден издалека.
Кстати, россияне уже традиционно обвинили во всем украинцев, впрочем, доказательств захватчики не предоставили. Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной столь сильного пожара в Белгородской области. Возможно, кто-то из оккупантов снова курил там, где не надо.
Мощный "хлопок" в Белгороде: смотрите видео
Кстати, украинские телеграм-каналы уже отреагировали на взрывы в Белгородской области. Активист Сергей Стерненко призвал донатить на антидроновые ружья для наших защитников.
Это интересно Харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают в Белгородской области
В Белгородской области "хлопок" очень часто: последние новости
- Отметим, что "хлопок" ну очень полюбил Белгородскую область. В этом регионе оккупанты все чаще жалуются на взрывы.
- 5 ноября в здании одной из школ Белгородской области вспыхнул пожар. Интересно, что там вместо учеников оккупанты держали своих "мобиков". Россияне традиционно заявили, что "потерь нет". Кроме того, отметили, что с войной против Украины этот пожар не связан. Поэтому опять кто-то неудачно покурил.
- Ранее, 30 октября в Белгородской области вновь прогремели громкие взрывы. В тот день в одном из населенных пунктов пропал свет. Через некоторое время росСМИ распространили заявление губернатора. Он заявил, что в Никольском в результате прилета снарядов пострадала линия электропередачи.
- Кстати, стоит отметить, что жители Харьковской области часто могут наблюдать, как оккупанты в Белгородской области сами себя обстреливают. Захватчики запускают свои ракеты из окрестностей этого российского региона.
- Нередко вражеские снаряды настолько не хотят покидать "родную землю", что падают, даже не пересекая границу Белгородской области.
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