В Белом доме анонсировали дату встречи Байдена и Трампа относительно будущей передачи власти

Уже вскоре действующий президент США Джо Байден встретится с новоизбранным лидером Дональдом Трампом в Белом доме по поводу будущей передачи власти последнему.

Встреча состоится уже в среду, 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

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Байден и Трамп встретятся уже на следующей неделе

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, уже во второй раз став президентом. Поэтому в Белом доме сегодня анонсировали встречу между действующим президентом и новоизбранным лидером, которая пройдет на следующей неделе.

По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете (рабочий кабинет президента США – 24 канал) в среду в 11:00,

– говорится в сообщении администрации.

Пока дополнительных подробностей на этот счет не сообщили. Все детали по поводу предстоящей встречи там пообещали обнародовать впоследствии.

Напомним, что, согласно американскому законодательству, Коллегия избирателей должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года. После подсчета голосов у кандидатов еще будут 2 месяца на обжалование результатов и судебные разбирательства.

Окончательные результаты выборов должны быть утверждены в Конгрессе 5 января 2025 года, а далее должна состояться инаугурация.