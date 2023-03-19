Важное оружие для успеха в ближайшие недели: в США анонсировали мощную военную помощь Украине

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В Белом доме заявили, что речь идет об оружии, которое важно для успеха Украины в ближайшие недели.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что США понимают неотложность ситуации, поэтому передают военную помощь украинским солдатам с беспрецедентной скоростью.

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В Белом доме рассказали, когда Украина получит Patriot

Кирби сказал, что вскоре США объявят о новом пакете военной помощи, в который войдут оружие и важные для Украины боеприпасы.

Я не буду предусматривать украинские операции или их потребности, пусть они говорят об этом сами. Вы увидите очередной пакет поставок США в ближайшие дни, и я думаю, что вы увидите в этом пакете те материалы, оружие и боеприпасы, которые, по нашему мнению, жизненно важны для успеха Украины в ближайшие недели и месяцы.

– заявил он.

Комментируя сроки поставки Украине ЗРК Patriot на фоне массированных атак России, Кирби отметил, что Министерство обороны США "имеет об этом гораздо лучшее представление".

В то же время он добавил, что пройдет много месяцев, прежде чем батарея Patriot может быть доставлена в Украину.

"Напомню, что мы предоставляем Украине полный спектр средств ПВО малой и средней дальности, и это делаем не только мы, но и наши союзники и партнеры. Четыре вещи нужны Украине сейчас больше всего: артиллерия, боеприпасы, бронетехника и ПВО. И если вы посмотрите на то, что мы поставляли в последние месяцы и будем поставлять дальше, вы увидите, что мы уделяем приоритетное внимание ПВО", – резюмировал Кирби.

США выделили Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

В начале марта в Вашингтоне объявили новый пакет военной помощи Украине. Размер этой помощи составляет 400 миллионов долларов.

Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках этого пакета военной помощи Украина получит от США: