Помощь Украине после атаки новой ракетой: в Белом доме сделали важное заявление

В своей речи 21 ноября Путин пригрозил ударами по тем странам, которые помогают Украине оружием. Очевидно, что это намек и на США, потому что именно они дали разрешение бить вглубь России. Белый дом уже отреагировал на эти угрозы.

Детали выступления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер передает 24 Канал со ссылкой на брифинг. Путин цинично заявил, что будет предупреждать о следующих ударах "по гуманитарным соображениям". Мол, в мире нет систем, которые сбили бы ракеты такого типа, поэтому диктатор не боится Запада.

Смотрите также Били по Днепру: Путин заявил о применении против Украины российской системы "Орешник"

Что говорят в Белом доме в ответ на угрозы Путина

Вчера мы объявили о том, что выделяем очередной пакет помощи, и мы продолжим оказывать эту помощь,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она заявила, что пуск российской ракеты не будет сдерживать политику Вашингтона в отношении Украины. США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки, потому что "хотят удостовериться, что украинцы имеют то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии".

Какие именно новые пакеты предоставят Украине – станет известно вскоре.

Кроме этого, Карин Жан-Пьер подтвердила, что США заранее сообщили Украине о пусках ракет. И отметила, что пока не видят признаков, которые бы свидетельствовали о подготовке россиян к применению ядерного оружия.

В Пентагоне распространили похожее заявление. Там сказали: знали о пусках, потому что россияне предупредили о них. Но все равно продолжат поддерживать Украину. В ведомстве считают, что Москва запустила экспериментальную ракету, созданную на основе ракеты "Рубеж".