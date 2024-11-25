В Белом доме впервые подтвердили использование ATACMS для ударов по территории России

В Белом доме подтвердили, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России и вокруг нее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

Смотрите также Украина, вероятно, впервые ударила американскими ATACMS по России: что известно об этих ракетах

США об ударах ATACMS по России

Они (украинцы – 24 Канал) могут использовать ATACMS, чтобы защитить себя в случае немедленной необходимости, и прямо сейчас, понятно, это происходит в Курске и его окрестностях,

– заявил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что США изменили установки и дали Украине указания, что та может использовать дальнобойные ракеты для поражения конкретных типов целей.

Заметим, что Украина уже несколько раз нанесла удары ATACMS по Курской области. В частности, в ночь на 25 ноября ВСУ ударили по аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный". Отмечалось, что американские баллистические ракеты "вынесли" российскую С-400.

Днем ранее подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии России на территории Курской области. Было зафиксировано попадание в радиолокационную станцию С-400.