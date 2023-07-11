В Бердянск пожаловал вездесущий "хлопок": оккупантам сильно припекло

После обеда 11 июля во временно оккупированный Бердянск пришел мощный "хлопок". Над городом виднеется серый дым, вероятно, от прилетов.

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко информирует, что "хлопок" произошел на Бердянской косе. По его словам, у оккупантов "знатно пригорело в минус".

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"Хлопок" произошел в районе Бердянской косы

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал несколько фотографий после "хлопка" в Бердянске. На фотографиях отчетливо виден серый дым, как после прилета.

"Хлопок" в оккупированном Бердянске / Фото из телеграма Братчука



Серый дым в Бердянске после "хлопка" / Фото из телеграма Братчука

По предварительной информации местных ресурсов, "хлопок" произошел в том же месте или рядом с тем, что и ночью. Сообщается, что на место "хлопка" уже помчались скорые.



"Хлопок" на Бердянской косе / Фото с телеграм-канала "Бердянск Сегодня"

Что интересно, оккупанты выдали нелепое объяснение "хлопка" в Бердянске. Взрыв якобы был контролируемым. Сообщается, что оперативные службы якобы провели плановое уничтожение склада, который был заминирован.

Ранее "хлопок" пожаловал в район полигона