В Бердянске, Мелитополе и других оккупированных городах россияне глушат связь
Российские захватчики продолжают нарушать права граждан на территории временно занятых населенных пунктов Запорожской области. Они активно создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.
Как заявили в Запорожской ОВА, кафиры препятствуют свободному передвижению украинцев.
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Враг глушит связь
Проблемы со связью стали фиксировать в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с Интернетом.
В Мелитополе, согласно сообщениям местных, враг отключил сотовую связь, в частности, из-за передислокации военной техники россиян.Обратите внимание! Из Запорожской области кафиры вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района. На днях в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов. Оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.
Оккупанты блокируют въезды и выезды
Враг заблокировал выезд из Бердянска со стороны Васильевки бетонными плитами. Сотни машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места – ни в одну, ни в другую сторону. Также сообщается, что кафиры ближайшей неделей не будут давать разрешение на "зеленый коридор".
Какая ситуация в Запорожье
На Запорожском направлении противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. Впрочем, наши воины наносят российской армии потери на всех направлениях и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
23 мая украинский герой-нацгвардиец в одном из районов выполнения задания сбил российский штурмовик СУ-25 "Грач". Следует отметить, что военнослужащий уже второй раз за этот месяц сбивает самолет россиян.
"Рублевая" зона
Оккупационные администрации на захваченных ими территориях пытаются ввести "рублевую" зону. В нескольких оккупированных городах и селениях Запорожской области россияне из-за своих коллаборантов обещают давать пенсии и социальные выплаты в рублях. О переходе на рубли заявил и псевдомер Бердянска Сауленко.
Похищение граждан
На временно оккупированных россиянами территориях продолжают угонять граждан Украины. Особенно охотятся за представителями легитимных украинских властей, которые отказались от сотрудничества с захватчиками. К примеру:
- На днях враг похитил руководителей Кирилловского поселкового совета.
- Кроме того, из собственного дома угнали руководителя общины Ивана Малеева.
- После этого россияне похитили его заместителя Игоря Коробко.
А в Энергодаре вооруженные россияне выбили дверь в подъезд и ворвались в квартиру действующего главы города Дмитрия Орлова. Захватчики зашли в дом, зная, что владельцев уже давно там нет.