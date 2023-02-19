В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где россияне устроили госпиталь

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области у оккупантов вспыхнул пожар. Предварительно известно, что горело помещение, где оккупанты обустроили госпиталь.

Пожар вспыхнул на Косе. Вероятно, говорится о базе отдыха "Райский уголок".

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Что известно о пожаре в Бердянске

База отдыха до войны принадлежала главе Бердянской районной государственной администрации Алексею Бакаю. Впоследствии писали, что российские оккупанты там разместили свой госпиталь.

В Бердянске горит база отдыха: смотрите видео

По состоянию на 12:30 19 февраля враги еще не комментировали пожар и его последствия. Украинские власти также не говорили, сколько окупантов пошли за кораблем.

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