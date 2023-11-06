Слышал весь город: в Бердянске раздался мощный взрыв

Во временно оккупированном Бердянске вечером 6 ноября 2023 года было очень громко. Местные утверждают, что взрыв слышал весь город.

Пока о взрывах в Бердянске вечером 6 ноября очень мало информации. 24 Канал следит за происходящим, читайте наши новости.

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Что известно

Местные жители утверждают, что взрыв в Бердянске был такой силы, что его слышал весь город. Они уверены, что это был прилет, потому что было очень громко.

Оккупанты пишут, что работает ПВО и даже "над городом сбили ракету". Впрочем, как отмечают авторы телеграм-канала "Бердянск сегодня", "они всегда так пишут".

Сейчас в Бердянске слышно, как орет сирена и работает сигнализация на машинах,

– приводит издание свидетельства местных.

О взрыве написала и начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. "Уточняем информацию и следим за новостями от Генерального штаба ВСУ", – указала она.

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Не первый взрыв

Следует сказать, что в Бердянске последние несколько дней постоянно слышны взрывы. О причинах взрывов вечером 5 ноября не сообщалось. Днем 4 ноября в городе якобы работала российская ПВО.