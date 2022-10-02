В оккупированном Бериславе неудачно покурили в помещении полиции, где находились оккупанты, – СМИ

В оккупированном Бериславе в Херсонской области прогремели взрывы в одном из админзданий, где располагались захватчики. Взрыв произошел в субботу, 1 октября.

В результате взрывов было уничтожено помещение полиции, где располагались оккупанты. Они прогремели после того, как Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской области.

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Под завалами много оккупантов

Во временно оккупированном Бериславе оккупанты очень удобно обосновались в одном из админзданий. Но видно, очень сильно несколько дней подряд отмечали шабаш. В результате "курения в неположенном месте" у россиян почему-то ухудшилось настроение,

– говорится в сообщении.

У захватчиков в Бериславе произошел "хлопок"

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань прокомментировал взрывы в Бериславе. Он подтвердил, что там было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты.

По словам Хланя, под завалами много захватчиков. После взрыва россияне решили ради собственной безопасности жить в частном секторе.

Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. И захватчиков там многое под завалами осталось. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору.

– сообщил Хлань.

Следует отметить, что ранее Генштаб ВСУ информировал, что в Херсонской области рашисты выселяют из домов местных жителей. Захватчики это делают для того, чтобы разместить вновь прибывших военных.

Также следует добавить, что украинские военные продолжают продвигаться на Юге. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне уже даже подтягивают туда только что мобилизованных.

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