В Бериславе – прямое попадание в больницу: полностью уничтожен целый этаж, повреждены скорые

5 октября российские захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. Зафиксировано прямое попадание в больницу.

К сожалению, в результате удара есть пострадавшие. Также повреждены машины скорой помощи.

Важно Во время обстрела Херсона погибли 2 человека: среди них – коммунальщик

Враг попал в больницу в Бериславе

Местные власти рассказали, что в результате удара полностью уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины скорой помощи.

К сожалению, пострадали двое медработников. У водителя скорой – перелом ноги и ранение головы. Фельдшер получил контузию.

Последствия вражеского удара / Фото ОВА

Отметим, что до этого в ОВА сообщали, что враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав.

В прокуратуре уточнили, что сейчас уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"5 октября около 12:40 российские военные обстреляли один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Снаряды попали по больнице и станции экстренной медицинской помощи. Частично разрушен корпус больницы. Предварительно, травмы получил водитель и фельдшер учреждения здравоохранения", – рассказали в ведомстве.

Херсонская область страдает от вражеских обстрелов

Утром 5 октября российские войска убили двух херсонцев, еще один – получил ранение. Погибшие – это 60-летняя женщина и 54-летний коммунальщик, который обрезал деревья. В момент вражеского артиллерийского удара они находились во дворе дома. Еще у одного 54-летнего херсонца врачи диагностировали легкие ранения рук и ног.

Ночью оккупанты ударили из авиации по Отрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Сейчас информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

За прошедшие сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также здание учебного заведения в Херсоне. Из-за агрессии оккупантов 2 человека получили ранения.