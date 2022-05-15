В ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу на Харьковщине – Денисенко

Украинским героям удалось пойти в контрнаступление во многих направлениях. Наши мужественные воины делают все возможное и невозможное, чтобы выгнать россиян из Украины.

Российские оккупанты после перегруппировки сил определяли Харьковское направление как одно из приоритетных для наступления. Отважным воинам ВСУ удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление.

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ВСУ пытаются выгнать россиян к границе

Как рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко, украинские герои делают все, чтобы в Харьковской области враг не просто отступил, а покинул Украину. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.