В боях под Бахмутом погиб педагог Евгений Кулепов из Энергодара

В боях за Украину погиб воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. Он воевал на Бахмутском направлении.

Об этом 13 сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Что известно о военном

"Образовательная община города Энергодар понесла болезненную утрату… Он болел за развитие детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память…" – написал чиновник.

До войны Евгений был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.

Отмечается, что Евгений Александрович Кулепов был одним из 35 преподавателей Энергодарского центра, где занималось более тысячи учащихся.

В 2019 году энергодарец принимал участие в ХХІ Чемпионате Украины по спортивному горному туризму на скалах Хортицы. Тогда же соревновался в лучном турнире на территории Ивановского лесничества, где занял второе место.

Молодой педагог Евгений Кулепов любил свой труд. Он прививал детям любовь к здоровому образу жизни и спорту, развивал лидерские качества молодого поколения, учил быть храбрыми.

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