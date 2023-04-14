В боях под Бахмутом погиб педагог Евгений Кулепов из Энергодара
Источник:Дмитрий Орлов
В боях за Украину погиб воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. Он воевал на Бахмутском направлении.
Об этом 13 сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
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Что известно о военном
"Образовательная община города Энергодар понесла болезненную утрату… Он болел за развитие детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память…" – написал чиновник.
До войны Евгений был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.
Отмечается, что Евгений Александрович Кулепов был одним из 35 преподавателей Энергодарского центра, где занималось более тысячи учащихся.
В 2019 году энергодарец принимал участие в ХХІ Чемпионате Украины по спортивному горному туризму на скалах Хортицы. Тогда же соревновался в лучном турнире на территории Ивановского лесничества, где занял второе место.
Молодой педагог Евгений Кулепов любил свой труд. Он прививал детям любовь к здоровому образу жизни и спорту, развивал лидерские качества молодого поколения, учил быть храбрыми.
Больная потеря
- В Бахмуте 7 апреля 2023 года в бою погиб студент НаУКМА Иван "Физик" Рыбитва. Защитнику было всего 19 лет.
- В университете упоминают Ивана Рыбитву как искреннего, светлого и невероятно сильного воина. После начала полномасштабного вторжения он взял академотпуск с 1-го курса специальности "Физика" в Могилянке и ушел добровольцем в ДФТГ.
- После увольнения Киевщины Иван Рыбитва вышел из ДФТГ. В течение года он добросовестно готовился и учился, успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, а в январе 2023 присоединился к рядам Вооруженных Сил.
- Недавно на фронте погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны он работал в Ukrainian Film Division.
Также в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало, вернувшийся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.