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24 Канал Новости Украины В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время утренней атаки на Киев
23 сентября, 10:07
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Обновлено - 10:27, 23 сентября

В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время утренней атаки на Киев

Даниил Жоров

Россия в среду, 23 сентября, атаковала Киев беспилотниками. В результате удара известно о погибшем.

Также известно о пострадавших. Об этом сообщила КМВА

Какие последствия атаки? 

Россия утром 23 сентября в очередной раз терроризировала украинскую столицу. Враг наносил удар БПЛА по гражданской инфраструктуре. 

Киевская городская военная администрация отметила, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения во время утренней атаки на столицу. Кроме того, известно о 7 людях, получивших ранения в результате обстрелов.

Отметим, что при атаке страны-агрессорки была повреждена автозаправочная станция. В "Нефтегазе" сообщили, что это уже шестая атакованная АЗС за последние недели.

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В "Укрзализныце" сообщили, что Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людей призывали осторожничать возле железнодорожных объектов, в частности в столице и идти к укрытиям во время тревоги.

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