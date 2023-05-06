В Киеве и большинстве областей тревога: Россия подняла авиацию, возможен запуск ракет
6 мая 2023, 22:17Читати новину українською
Вечером 6 мая в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стало то, что Россия подняла в воздух бомбардировщики, в том числе носители ракет Х-22.
Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране. 24 Канал собирает для вас всю актуальную информацию об угрозе и происходящем в регионах, где возможны вражеские атаки.
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22:44 В Шосткинском районе Сумской области слышали звуки взрывов.22:38 В Одесской области также объявлена тревога.22:24 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. По состоянию на этот момент карта тревог выглядит следующим образом:
Карта тревог по состоянию на данный момент / Скриншот22:22 Воздушная тревога объявлена в Житомирской области. Также сирены начали раздаваться и в столице.22:15 По данным мониторинговых групп, Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22. сообщений о запусках на данный момент нет.
22:14 По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена в:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области.
Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.22:10 Есть сообщения о взрывах в Константиновке Донецкой области.