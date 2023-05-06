В Киеве и большинстве областей тревога: Россия подняла авиацию, возможен запуск ракет

Вечером 6 мая в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стало то, что Россия подняла в воздух бомбардировщики, в том числе носители ракет Х-22.

Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране. 24 Канал собирает для вас всю актуальную информацию об угрозе и происходящем в регионах, где возможны вражеские атаки.

Обратите внимание Украина вернула 45 военнопленных, покушение на Прилепина: хронология 437 дня войны

В Шосткинском районе Сумской области слышали звуки взрывов.В Одесской области также объявлена тревога.Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. По состоянию на этот момент карта тревог выглядит следующим образом:Карта тревог по состоянию на данный момент / СкриншотВоздушная тревога объявлена в Житомирской области. Также сирены начали раздаваться и в столице.По данным мониторинговых групп, Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22. сообщений о запусках на данный момент нет.

22:14 По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена в:

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Винницкой области.

Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.

Есть сообщения о взрывах в Константиновке Донецкой области.