В Киеве и большинстве областей тревога: Россия подняла авиацию, возможен запуск ракет

6 мая 2023, 22:17
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Вечером 6 мая в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стало то, что Россия подняла в воздух бомбардировщики, в том числе носители ракет Х-22.

Тревога сначала охватила южные и восточные регионы, а затем начала распространяться по стране. 24 Канал собирает для вас всю актуальную информацию об угрозе и происходящем в регионах, где возможны вражеские атаки.

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22:44 В Шосткинском районе Сумской области слышали звуки взрывов.22:38 В Одесской области также объявлена тревога.22:24 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. По состоянию на этот момент карта тревог выглядит следующим образом:

Карта тревог по состоянию на данный момент / Скриншот22:22 Воздушная тревога объявлена в Житомирской области. Также сирены начали раздаваться и в столице.22:15 По данным мониторинговых групп, Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М3, являющиеся носителями сверхзвуковых ракет Х-22. сообщений о запусках на данный момент нет.

22:14 По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена в:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области.

Кроме того, непрерывная тревога продолжается в Луганской области и временно оккупированной АР Крым.

22:10 Есть сообщения о взрывах в Константиновке Донецкой области.
Автор: Іван Магуряк